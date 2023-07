PSV, AZ en FC Twente gaan de koker in: deze tegenstanders kunnen ze loten in Europa

Om 12.00 uur verricht de UEFA de loting voor de derde voorrondes van de Champions League. PSV zit in de koker en kan zes tegenstanders treffen: Racing Genk (België), Panathinaikos (Griekenland), Servette Genève (Zwitserland), FK Dnipro (Oekraïne), Sturm Graz (Oostenrijk) en TSC Bačka Topola (Servië). AZ en FC Twente gaan later vanmiddag de koker in.

PSV kan direct worden gekoppeld aan Sturm Graz of Backa Topala. Ook een optie is een loting tegen de winnaar van het duel tussen óf Servette Genève en Racing Genk óf Dnipro en Panathinaikos. Die spelen een ronde vroeger nog tegen elkaar om in de derde voorrondes uit te mogen komen, daar waar PSV in zit en een geplaatste status heeft.

PSV weet nu al wie, als de derde voorronde wordt overleefd, mogelijk tegenstanders zijn in de play-offs voor kwalificatie voor het hoofdtoernooi. Zo kan Braga (Portugal) of Rangers FC (Schotland) daarin gekoppeld worden aan PSV. De loting is op 7 augustus.

De wedstrijden in de derde voorrondes van de Champions League zijn op dinsdag 8 of woensdag 9 augustus, met een return op dinsdag 15 augustus. De play-offs starten daarna op 22 en 23 augustus, met een return op 29 of 30 augustus.

Conference League

Om 14.00 uur krijgt ook AZ lotingnieuws. Dan vindt de loting voor de derde voorronde van de Conference League plaats. AZ heeft een geplaatste status en kan Hajduk Split (Kroatië) loten of de winnaar van één van de drie volgende duels: FK Željezničar (Bosnië & Herzegovina) - Neftçi PFK (Azerbeidzjan), FK Sutjeska (Montenegro) - FC Santa Coloma (Andorra) of Balzan FC (Malta) - FC Neman Grodno (Belarus).

FC Twente moet zelf nog voorbij Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League, maar weet nu al dat er negen potentiële tegenstanders overblijven voor de derde voorronde. Heart of Midlothian uit Schotland is al geplaatst. Andere mogelijke tegenstanders komen uit de wedstrijden Kecskeméti TE (Hongarije) - Riga FC (Letland), FC Differdange 03 (Luxemburg) - NK Maribor (Slovenië), KA Akureyri (IJsland) - Dundalk FC (Ierland) en B36 Tórshavn (Faeröer) - Haverfordwest County AFC (Wales).

