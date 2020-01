PSV baalt van ‘natrappen’ Van Bommel

Matchwin­ner Narsingh wil doorpakken: ‘Nu ook scoren in competitie’

28 januari Luciano Narsingh was vanavond de redder van Feyenoord in de bekerwedstrijd bij Fortuna Sittard. De 29-jarige aanvaller uit Amsterdam maakte als invaller in de 120ste minuut de winnende 1-2 in Limburg, waarmee Feyenoord zich plaatste voor de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Heerenveen.