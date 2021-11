PSV begaat weer misstap in Heerenveen en blijft achter op koploper Ajax

PSV had zondagmiddag in Friesland helemaal niks te vrezen van sc Heerenveen en toch ging het voor de Eindhovenaren wéér mis. De ploeg van Roger Schmidt domineerde in het eerste uur en kreeg een serie kansen waar de ploeg vooraf voor getekend zou hebben. Daarvan ging er maar eentje in: Carlos Vinícius scoorde in de dertiende minuut na goed voorbereidend werk van Ritsu Doan en Armindo Bruma, die de Braziliaanse spits van passes moesten voorzien.



Dat had hij twee keer vaker kunnen doen, want de Braziliaan kreeg nog twee keer een honderd procent kans. Ook Philipp Mwene, Olivier Boscagli en Armindo Bruma hadden de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion eerder in het slot kunnen en moeten leggen voor PSV.