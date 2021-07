PSV begint Europees seizoen tegen Galatasaray, net als in het historische seizoen 1987/88

Door Rik Elfrink



PSV wil in september dolgraag weer in de groepsfase van de Champions League spelen en staat daarom al extreem vroeg in het seizoen voor een cruciale opdracht. Terwijl veel andere ploegen de benen nog kunnen testen, wacht overmorgen in het Philips Stadion de Turkse nummer 2 Galatasaray. In de heenwedstrijd van de tweede voorronde voor het grootste toernooi van de UEFA moet blijken of de Eindhovense ploeg voldoende is versterkt en of trainer Roger Schmidt een speelstijl heeft gevonden die bij zijn nieuwe groep past.