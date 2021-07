PSV bereidt zich zonder zieke Ihattaren voor op treffen met Galatasaray

PSV begint Europees seizoen tegen Galatasa­ray, net als in het histori­sche seizoen 1987/88

19 juli Een zege op Galatasaray was in 1987 het startpunt van een triomftocht van PSV door Europa, eindigend met de Europa Cup I-zege. Toen ging het half september pas los, deze keer al in juli. Weer met de Turken als eerste opponent.