PSV bezorgt Ajax ontluisterende nederlaag en neemt keihard voorschot op tweede plaats

PSV heeft in de kraker tegen Ajax een keihard voorschot genomen op de tweede plek in de eredivisie. De te verwachten beul Luuk de Jong sloeg genadeloos toe en bracht Champions League-voetbal daarmee ver uit zicht voor de alleenheerser van de voorbije jaren en tegenstander van de bekerfinale van volgende week: 3-0.

Vijf minuten voor het einde werd de afgang voor Ajax er nog eens pijnlijk in gewreven, toen zowel Luuk de Jong als Xavi Simons een publiekswissel kregen. Tienduizenden PSV-fans sloegen het klappend, zingend en hossend gade, terwijl de Ajax-spelers in de stromende regen en in het hol van de leeuw moest moesten toezien hoe hun rampseizoen na jaren van nationale dominantie en Europese stunts steeds grotere en pijnlijkere vormen aannam.



Na het afstaan van de schaal aan aartsrivaal Feyenoord, bleek tijdens de ontluisterende nederlaag tegen de andere rivaal dit seizoen ook de tweede plek een brug te ver voor Ajax. En die komt zowel sportief, waarin Ajax wil aanhaken bij de Europese top, als financieel, door de huishouding af te stemmen op Champions League-voetbal, keihard aan.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

De kans dat Ajax het abonnement op de groepsfase via de voorrondes nog verlengt, is na een nieuwe wanprestatie in een topduel aanzienlijk afgenomen, ook omdat het programma in de resterende vier eredivisieduels (Utrecht, Groningen, AZ en Twente) niet bepaald in het voordeel van de Amsterdammers spreekt. Daardoor heeft het er alle schijn van dat de Duitser Sven Mislintat bij het herstellen van de dramatische balans in de selectie ook niet met voetballen in de koningsklasse kan pochen.



De nieuwbakken Ajax-directeur heeft bovendien nog een trainerspost in te kleden, waar hij Heitinga tijdens diens belangrijkste examen zag falen, terwijl PSV-coach Ruud van Nistelrooij een week voor de onderlinge bekerfinale alvast de belangrijkste slag sloeg en daardoor ‘gewoon’ afstevent op een tweede jaar en op een herkansing voor de landstitel.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij feliciteert De Jong na zijn publiekswissel. © ANP

Beide trainers voerden voor de eerste onderlinge clash één wijziging door in hun basisploeg. Van Nistelrooij deed dat ongedwongen, door Ibrahim Sangaré na drie reservebeurten de voorkeur te geven boven Guti. Een andere Mexicaan, Edson Álvarez, ontbrak bij Ajax, waardoor John Heitinga vrijdag al aankondigde Calvin Bassey weer eens aan de aftrap te laten verschijnen.



Toen al ging het vooral over het gemis van de kopsterke Ajax-leider, uitgerekend tegen de luchtmacht van PSV. ,,We zullen goed moeten verdedigen. Dat betekent dat je er zoveel mogelijk voorzetten uit moet halen en je anders je persoonlijke duels moet winnen in je eigen doelgebied zodat zij niet kunnen koppen”, stelde Heitinga alvast, die na zijn promotie zijn defensie zelfs mét Álvarez om de haverklap in de lucht afgetroefd zag worden.

In Eindhoven hield zijn ploeg daar welgeteld twaalf minuten stand. Toen al was duidelijk dat PSV volop gebruik wenste te maken van de grootste achilleshiel van Ajax. Sterker nog, dat bleek na de aftrap die werd gevolgd door een verre dieptepass al. En ook daarna, want wie ook op de flanken aan de bal kwam, het was zo snel mogelijk pompen op - vooral - Luuk de Jong. Linksback Patrick van Aanholt zag zijn voorzetten nog geblokt worden, maar toen Johan Bakayoko voor het eerst langs de 17-jarige Jorrel Hato glipte, had PSV al beet met het te verwachten recept.



De voorzet van Bakayoko zeilde over Bassey de doelmond in, waar De Jong kinderlijk eenvoudig Jurriën Timber in de lucht aftroefde en met het PSV-publiek ontplofte van vreugde toen de bal via de hand van Geronimo Rulli en de onderkant van de lat tegen het net plofte: 1-0.

Volledig scherm De Jong kopt de 1-0 binnen. © Pro Shots / Stanley Gontha

De vloeiende openingstreffer stond haaks op de rest van de eerste helft, waarin meer glijpartijen dan fatsoenlijke combinaties te noteren vielen. De nummer twee en drie oogden bovendien zeer gespannen, hetgeen op het gladde veld ook tot tal van slordigheiden leidde. PSV had lang helemaal niets te duchten van Ajax, dat in het eerste half uur geen schot produceerde. Toen Jorge Sanchez eens doorbrak op rechts en een goede lage voorzet in huis had, voorkwam Guus Til na het overstapje van Davy Klaassen dat Kenneth Taylor kon uithalen.



,,We moeten niet naïef zijn. Ploegen maken ook een analyse van ons. Wij zullen daar een middel tegen moeten vinden en vooral de creatieve spelers aan de bal moeten krijgen”, zei Heitinga ook over het gebrek aan comfort aan de bal bij Bassey. Ook daarover kon de jonge coach, al knokkend voor contractverlenging, niet tevreden zijn. Of het moest zijn toen Steven Berghuis de steevast uitgefloten Steven Bergwijn vrij baan verschafte. Het schot van de oud-PSV-’er ging echter hopeloos naast, zoals ook Bakayoko even eerder in een kansrijke counter voor de thuisclub op Hato stuitte.

Dat het aan de bal lang niet afdoende was bij Ajax, bleek halverwege wel, toen Heitinga spits Brian Brobbey bracht voor Bassey. Ook die keuze zag hij al vrij snel fataal aflopen. Nog niet toen Rulli een schot van Veerman uit de hoek duwde en Bakayoko oog in oog met de Argentijn faalde, maar wel toen Xavi Simons even later - na balverlies van Brobbey - de volgende werd die aan de gulle restorganisatie van Ajax ontsnapte. Rulli kwam te laat, vloerde de parel van PSV en moest vervolgens ook in het Nederlands-Argentijnse onderonsje vanaf elf meter ook zijn meerdere in Simons erkennen: 2-0.

Volledig scherm Simons tikt de bal weg voor Rulli, waardoor hij een penalty wint. © Pro Shots / Thomas Bakker

De open wedstrijd die na rust was ontstaan, en waarin Brobbey Ajax ook van meer dreiging en stootkracht leek te voorzien, werd al na een kwartier afgebroken. Weer werd er iets vanuit de tribune het veld opgeworpen, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük beide ploegen naar de kleedkamers dirigeerde.



Eenmaal terug probeerde Ajax het nog wel, door de kamikazetactiek te vervolgen. Die leverde geen aansluitingstreffer op, ook omdat Taylor de pech had dat zijn schot wel beide palen maar niet het net raakte. De haast onvermijdelijke derde PSV-goal viel nog wel, toen Simons weer eens doorbrak en De Jong de 3-0 liet binnenlopen.

Daarmee trok PSV bovendien het doelsaldo gelijk en houdt het koers voor de groepsfase van de Champions League, die bovendien tientallen miljoenen in het laatje brengt. Die jackpot kan Ajax na vijf jaar en na de derde opeenvolgende nederlaag tegen PSV dit seizoen haast op de buik schrijven. En daar zal eventuele bekerwinst volgende week niets aan afdoen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal