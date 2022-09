PSV blaast na sof in Enschede niet hoog van de toren voor duel met noeste Noren

Edwin van der Sar over vertrek Antony: ‘Zijn gedrag was geen reden om hem te verkopen’

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax is blij dat de transferperiode erop zit. Op het clubkanaal vertelt hij over de afgelopen roerige weken en over het vertrek van Antony. ,,Leuk zou ik het niet willen noemen. Eerder fascinerend, hectisch en uitdagend.”

3 september