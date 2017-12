PSV blijft dankzij Luuk de Jong op recordkoers

In een duel met zijn tegenstander Sander Fischer werd er (door Fischer en De Jong) volop getrokken en gesleurd, met De Jong als winnaar. Scheidsrechter Siemen Mulder zag geen onregelmatigheden en keurde de goal goed.



PSV heeft nu 39 punten te pakken uit 14 duels en bereikte die score nog maar een keer eerder in de historie, in 1987. Belangrijker is dat PSV optimaal profiteerde van het puntenverlies van Ajax in Enschede van zaterdagavond. De Amsterdammers staan in aanloop naar de topper van volgende week in de Johan Cruijff Arena liefst 10 punten achter op PSV. AZ is dit seizoen misschien wel de 'dark horse' in de competitie en staat 8 punten achter op PSV en presteert vooralsnog dus beter dan Ajax en Feyenoord, dat al 14 punten achter staat. AZ en Ajax ontmoeten elkaar ook nog voor de winterstop.



De Jong en Bergwijn

De Jong scoorde net na rust, nadat hij in het veld was gekomen voor Steven Bergwijn. Cocu gaf voor de basisopstelling opnieuw de voorkeur aan Bergwijn, maar die bracht weinig in de eerste helft. PSV kreeg daarin wel kansen, onder anderen via Jorrit Hendrix, maar wist niet te scoren. Na rust kreeg PSV via bijvoorbeeld Van Ginkel (knal op de lat) en Lozano ook nog een paar mogelijkheden, maar tot meer goals leidde het niet.