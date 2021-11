PSV boekt dankzij invallers ruime zege op Fortuna en houdt druk op Ajax

PSV heeft, zonder zelf groots te spelen, eenvoudig gewonnen op bezoek bij Fortuna Sittard. De Eindhovenaren stijgen door de 1-4 zege - in elk geval voor even - naar plek één in de eredivisie. Concurrent Ajax komt later deze zondag nog in actie.

Een gehavend PSV begon het duel in Sittard met onder meer Mauro Junior, Erick Gutiérrez en Phillipp Mwene in de basis. Laatstgenoemde stond net als tegen AS Monaco- opnieuw opgesteld als ‘halve tien’, maar zakte na een kwartier spelen alweer een linie terug, aangezien rechtsback Jordan Teze het veld al snel moest verlaten met een hamstringblessure. Tijdens een sprint schoot het erin bij het jeugdexponent van PSV: weer een speler die in de overvolle lappenmand van PSV is beland.

Opnieuw een tegenslag dus voor de Eindhovenaren, die al zoveel spelers missen. Toch had de ploeg van trainer Roger Schmidt het zonder alle afwezigen alles behalve moeilijk met Fortuna. Niet omdat PSV zelf zo goed voor de dag kwam, wel omdat er bij de thuisploeg nauwelijks iets lukte. PSV had het overwicht in een vrij eentonige eerste helft, kwam zelf amper in gevaar, maar zette daar zelf ook weinig tegenover in aanvallend opzicht.

Een van de weinige kansen werd na iets meer dan 37 minuten wel omgezet in de openingstreffer. Ritsu Doan, die na een kwartier was ingevallen voor Teze, zette een aanval vanuit het middenveld zelf op. Hij speelde Zahavi in, die vervolgens de bal panklaar legde voor de doorgelopen Doan. De Japanner kon de bal simpel achter Fortuna-doelman (en voormalig PSV’er) Yanick van Osch tikken: 0-1.

Ook na de rust was hetzelfde spelbeeld zichtbaar. In het begin probeerde Fortuna nog wel uit een ander vaatje te tappen, maar de ploeg uit Sittard was totaal niet bij machte om PSV pijn te doen. De ploeg van Schmidt bleef makkelijk overeind, hoefde zich niet overmatig in te spannen en scoorde na iets minder dan een uur ook de tweede goal.

Ramalho zorgde met een geweldige pass van achteruit ervoor dat invaller Bruma ineens oog in oog stond met Fortuna-doelman Van Osch. De Portugees faalde niet en zette PSV met zijn derde treffer van het seizoen op een veilge 0-2 voorsprong. Even later was Sangaré -de beste man aan PSV-zijde, het eindstation van een vlot lopende aanval, waarna de Ivoriaan de 0-3 kon aantekenen.

Een kwartier voor tijd kwam Fortuna door een eigen goal van Ramalho nog terug tot 1-3, maar echt spannend werd het niet meer in het Fortuna Sittard Stadion. Bruma maakte er kort voor tijd zelfs nog 1-4 van met zijn tweede treffer van de middag.

