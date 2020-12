PSV breekt op alle vlakken met trends: na eerste zege in Spanje ook weer eens winnen in Friesland?

Samenvattingen Cambuur, Almere City en De Graafschap laten geen punten liggen

4 december Cambuur en De Graafschapen leken vanavond allebei op weg naar puntenverlies, maar de twee voornaamste titelkandidaten in de Keuken Kampioen Divisie wonnen uiteindelijk allebei door late goals. Cambuur deed dat in Velsen-Zuid met 1-2 bij Telstar, De Graafschap in Maastricht met 2-3 bij MVV.