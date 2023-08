PSV-captain Luuk de Jong: ‘Play-offduels met Rangers gaan om méér dan alleen revanche’

interview ‘Mister Telstar’ Pieter de Waard is nu ober in een strandpa­vil­joen: ‘Er is niets mis met dienstbaar zijn’

Zeventien seizoenen lang was Pieter de Waard (63) directeur van eerstedivisieclub Telstar. Maar die tijd is sinds 1 juli voorbij. Een van de kleurrijkste voetbalbestuurders ooit is nu ober bij Paviljoen Zeezicht in IJmuiden. ,,Dat het u mag smaken, mevrouw en meneer.’’