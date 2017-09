PSV deelt Feyenoord klap uit in tumultueuze kraker Giovanni van Bronckhorst had het voorspeld. Een ploeg die midweeks in Europa heeft gespeeld, krijgt een tegenstander die direct na het allereerste fluitsignaal de toon wil zetten. Maar de trainer van Feyenoord zat in het Philips Stadion nog niet op zijn stoeltje of PSV had al snoeihard toegeslagen.







Mail M 0

Delen per e-mail Sluit Sluit Je naam Je e-mail Naam ontvanger E-mail ontvanger Bericht Stuur mij een kopie E-mail versturen

Nabeschouwing

Door Mikos Gouka



Dat was uiteraard een verdienste van de ploeg uit Eindhoven, maar de hoge dosis nonchalance bij Feyenoord viel ook niet te ontkennen. Kevin Diks liet Joshua Brenet zijn gang gaan, Karim El Ahmadi gaf Jürgen Locadia teveel ruimte en toen Gastón Pereiro kon afronden was Jan-Arie van der Heijden te laat om nog in te grijpen.



Het betekende, net als midweeks tegen Manchester City, een doffe dreun voor de landskampioen in de openingsfase. PSV kreeg bovendien nog meer mogelijkheden om toe te slaan. Zeker toen Steven Berghuis zijn tweede gele kaart incasseerde, na eerst een forse botsing met Luuk de Jong en vervolgens vasthouden van Jorrit Hendrix, leken de Rotterdammers bezig aan een kansloze missie.



PSV had met een rebound van Locadia op de paal, een vrije schietkans van Marco van Ginkel in de handen Brad Jones en een balletje over van invaller Sam Lammers prima mogelijkheden laten liggen. Namens Feyenoord had Jens Toornstra snoeihard de paal geraakt uit een vrije trap.



In ondertal kon Feyenoord er na de rust alsnog een echte wedstrijd van maken. PSV hinkte op twee gedachten en bofte driemaal op rij mede dankzij geweldig keeperswerk van Jeroen Zoet. De doelman keerde fraai een kopbal van Eric Botteghin en een afstandschot van Jean-Paul Boëtius. Vervolgens haalde hij opgelucht adem toen Toornstra een vrije schietkans na prima werk van Boëtius de tribune in schoot. Het bleken dure missers voor Feyenoord, want PSV bleef in de spannende slotfase overeind en dichtte het gat met Feyenoord.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Tijd LIVEBLOG

90'+3' Einde tweede helft! Feyenoord verliest eerste duel deze competitie. Pereiro is matchwinner. 90' Drie minuten extra tijd 89' Feyenoord krijgt voor het eerst sinds 26 april 2015 meer dan 4 gele kaarten in een eredivisie-wedstrijd. 86' Gele kaart Bart Ramselaar 85' Gastón Pereiro wordt vervangen door Pablo Rosario 83' Jan-Arie van der Heijden wordt vervangen door Dylan Vente. De laatste, die woensdag al inviel tegen Manchester City, maakt zijn eredivisie-debuut. 81' En weer is Feyenoord gevaarlijk met tien man. PSV wordt af en toe weggetikt. 79' En weer is invaller Bilal Basacikoglu langs zijn man en sticht hij gevaar met een voorzet. Feyenoord straalt strijdlust uit. 78' PSV probeert te controleren, Feyenoord is gevaarlijk in de tegenaanval. Wat gaat het worden in Eindhoven? 71' Ridgeciano Haps wordt vervangen door Bilal Basacikoglu 69' Wat een megakans voor Jens Toornstra! Na goed voorbereidend werk van Boëtius schiet de middenvelder de bal voor open doel over blockquote class="embedly-card"> FOX Sports on Twitter blockquote class="embedly-card"> Buiten De Kuip scoren blijft een dingetje bij Toornstra. :face_with_rolling_eyes: #psvfey https://t.co/Vhe9QwIOxI https://t.co/l32Hhj9tLw 67' Gele kaart Jens Toornstra 66' Wat een heerlijk krulschot van Jean-Paul Boëtius na een snelle uitval van Feyenoord. Doelman Zoet moet zich strekken en tikt de bal met een uiterste krachtinspanning naast. 65' Karim El Ahmadi schiet vanaf meter of 20 maar net naast het doel van PSV. 63' PSV lijk weer wat op te krabbelen na een matig begin van de tweede helft. 59' Gele kaart Ridgeciano Haps 58' Steven Bergwijn wordt vervangen door Bart Ramselaar 56' Bijna is daar de gelijkmaker voor Feyenoord. Maar Eric Botteghin krijgt de bal er net niet in. Al is de bal volgens spelers van Feyenoord over de lijn geweest. Helaas geen doellijntechnologie in Eindhoven. 54' PSV heeft met een man meer moeite om de wedstrijd te controleren. Er lijkt wat angst in de ploeg te sluipen. 50' De laatste negen seizoenen waarin Feyenoord de landstitel greep, werd uit bij PSV NIET verloren: 7x winst, 2x gelijk, 0x verlies.



Volledig scherm © pro shots

Voorbeschouwing