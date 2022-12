PSV-directeur Brands zet in op ‘recordbedrag’ bij vertrek Cody Gakpo en geeft update over Mo Ihattaren

Werk aan de winkel voor Oranje: ‘Nu begint het WK pas echt’

De 2-0 winst tegen Qatar was volgens de spelers van Oranje een prestatie die vooral moet worden gezien als een opmaat naar meer. Nu begint het WK pas echt. ,,En er is werk aan de winkel”, zegt Virgil van Dijk. Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

29 november