PSV-directeur Toon Gerbrands: Onverantwoord om eredivisie uit te spelen

,,Voetbal heeft geen prioriteit meer nu”, vindt de directeur. ,,Ten eerste willen we dit omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zitten in de regio die het hardste is getroffen. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Daarnaast zijn we van mening dat doorspelen in de zomer niet haalbaar is.” Er zijn tal van te beantwoorden vraagstukken, zo geeft hij aan.