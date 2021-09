PSV en Feyenoord: polletje van Van Breukelen, 10-0 én dat eenmalige optreden van Abe Knoop

PSV en Feyenoord staan zondag weer tegenover elkaar. Wie aan die confrontatie denkt komt al snel op de 10-0 in Eindhoven in 2010. Of het beroemde polletje van Hans van Breukelen, die de bal in de Kuip weer oppakte, een vrije trap tegen kreeg en Feyenoord op die manier aan een treffer hielp.

Door Mikos Gouka



Voor Abe Knoop is de editie van 1983, in Rotterdam, zijn wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. De huidige keeperstrainer in de jeugdopleiding van PSV speelde die middag eenmalig voor de hoofdmacht van Feyenoord.

Op 16 oktober 1983 is eerste keeper Joop Hiele geblesseerd en dus staat Peter Brunings onder de lat bij de Rotterdammers in de topper in de Kuip. Na zeven minuten probeert Jurrie Koolhof de bal, die voor Brunings is, nog net aan te tikken. De spits van PSV raakt het hoofd van de doelman die door een bloedende hoofdwond echt niet verder kan. De op Curaçao geboren Knoop (20) moet er in. Het wordt die middag 1-1, Jurrie Koolhof kopt raak, maar Knoop doet het prima.

Quote Noem die wedstrijd tegen PSV maar een goed bewaard geheim, waar ik best trots op ben Abe Knoop De doelman hoopt op meer, maar het blijft bij een eenmalig optreden in de hoofdmacht van Feyenoord. De club schotelt hem wel een contract voor, maar Knoop is eigenwijs. Hij besluit om lekker te gaan voetballen. Eerst als spits bij NSVV in Numansdorp, destijds een toonaangevende club in het amateurvoetbal. Later kiest hij voor Barendrecht, eveneens behorend tot de top bij de amateurs in Nederland.



,,Ik kon heel aardig voetballen en dacht dat ik in de spits meer kans zou maken om verder te komen in het betaald voetbal”, zei Knoop daar later eens over.

NSVV knikkerde in 1984 NEC uit het bekertoernooi, de op Curaçao geboren Knoop was doelpuntenmaker (1-0). Maar als spits bereikte hij het betaalde voetbal nooit meer. ,,Ben ik gewoon weer gaan keepen en naar Sparta gegaan”, zei Knoop.

Volledig scherm Abe Knoop is nu keeperstrainer bij PSV. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Daar was hij reservekeeper achter Ed de Goeij. Via Wageningen kwam hij ook nog bij Ajax terecht waar hij achter Stanley Menzo en Edwin van der Sar nog een periode als derde keeper fungeerde. En later bij Vitesse werd hij stand-in van Raimond van der Gouw. De teller stond bij z’n afscheid van het betaalde voetbal op slechts 14 optredens in de eredivisie, maar eigenlijk herinneren de mensen alleen die invalbeurt tegen PSV in 1983.

Zeven minuten

Bij Vitesse, Benfica, Iran, Qatar was hij keeperstrainer, een functie die hij nu dus nog in Eindhoven bekleedt bij de jeugd. ,,Noem die wedstrijd tegen PSV maar een goed bewaard geheim, waar ik best trots op ben”, zei Knoop, die dit seizoen de keepers van Jong PSV traint.

Voor Peter Brunings is de wedstrijd ook een herinnering waar mensen nog weleens naar vragen. ,,Hiele was eerste keeper en die moest half dood zijn, wilde hij z’n plek een keer afstaan”, zegt Brunings. Tegen PSV was het eindelijk zover in een topwedstrijd maar na zeven minuten was het alweer voorbij

,,Ik stond er toen toch 85 minuten”, zei Knoop. Eenmalig dé keeper van Feyenoord. ,,Heel mooi om mee te maken.”