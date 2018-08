PSV en Feyenoord zien Johan Cruijff Schaal als serieuze prijs

Hij blikte tijdens de persconferentie in Zeist samen met aanvoerder Luuk de Jong, Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie vooruit op de wedstrijd tegen Feyenoord. Van Bommel ziet het niet als een 'ultieme test'. ,,Het is geen examen voor ons. Het is wel een mooi moment tegen een goede ploeg. Het is niet zo dat het al een test is, die je doorstaat en dan klaar bent. Wij zijn nog niet klaar. We werken naar iets toe, waar we nog lang niet zijn", benadrukte de trainer van PSV.



Van Persie, de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, snapt ook niet waarom er soms wordt neergekeken op de Johan Cruijff Schaal. ,,In het buitenland had je dat ook met de supercup. Ik heb er één gewonnen met Arsenal en Manchester United. Ik vind het een grote prijs. PSV heeft het thuisvoordeel maar dat mag geen excuus zijn."