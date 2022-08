PSV-fans mogen niet, Cambuur-aanhang wíl niet naar Amsterdam: Ajax-uit geboycot

Cambuur speelt op 3 september uit tegen Ajax. ,,Het is de awayday waar je als supporter - na uiteraard De Derby - misschien wel het meest naar uitkijkt, maar ook even zo vaak door wordt teleurgesteld: de uitwedstrijd tegen Ajax", staat er in een statement van de supportersverenigingen. ,,In onze vorige periode in de eredivisie was dit het geval en ook afgelopen seizoen werd dit niet het voetbalfeest dat het zou moeten zijn.”

Bij de clubleiding van Cambuur is er begrip voor de boycot. ,,Er is een aantal zaken dat hier speelt", laat algemeen directeur Ard de Graaf op de website van de club weten. ,,We moeten eerst de hand in eigen boezem steken. Het wangedrag van enkele individuen aan onze eigen zijde is onacceptabel en hierover zullen we met elkaar het gesprek moeten blijven voeren. Verder is er vanuit onze supporters een hoop aan te merken op de ontvangst in Amsterdam.”