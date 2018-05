PSV-fans zwaaien Pröpper en Locadia zondag uit

Pröpper (26) maakte vorig jaar augustus de overstap van PSV naar Brighton & Hove Albion, waar hij dit seizoen goed was voor drie assists in 32 competitiewedstrijden. Tot zijn rode kaart tegen Crystal Palace op 14 april ontbrak Pröpper slechts dertig minuten in de Premier League. Locadia maakte in januari de overstap naar Brighton, waarvoor hij scoorde in zijn debuut in de FA Cup en Premier League.