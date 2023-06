PSV heeft ‘droomkandidaat’ Peter Bosz binnen: ‘Ik wil de tijden laten herleven dat PSV het voetbal domineerde’

PSV heeft maandagmorgen Peter Bosz gepresenteerd als de nieuwe hoofdcoach voor de komende seizoenen. De benoeming van de 59-jarige Apeldoorner was geen verrassing meer, omdat vorige week al bekend werd dat er een mondeling akkoord tussen hem en de club was bereikt.

Bosz wordt de opvolger van Ruud van Nistelrooij, die vorig seizoen na 33 speelronden opstapte en Fred Rutten de laatste wedstrijd van het seizoen zag leiden. Bosz keert daarmee voor het eerst sinds 2017 terug in de eredivisie, die hij verliet na een fraai seizoen met Ajax. Hij bereikte met de Amsterdamse formatie de Europa League-finale, die verloren ging tegen Manchester United. Daarna werkte hij bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon.

Bosz is blij met zijn stap. ,,Vanaf het eerste moment kreeg ik een warm gevoel’’, laat hij weten op de clubwebsite. ,,Zowel PSV als ik hebben honger om te presteren. Afgelopen seizoen zijn er twee prijzen gewonnen, maar ons doel is landskampioen worden. Daar gaan we voor. Ik denk dat de combinatie tussen de selectie en mijn manier van spelen, succes kan opleveren. PSV heeft in het verleden periodes gehad waarin ze het Nederlandse voetbal domineerde. Ik wil die tijden doen herleven.’’

Droomkandidaat

Technisch directeur Earnest Stewart is ervan overtuigd dat PSV de juiste keuze heeft gemaakt. ,,Samen met de spelers is de Hoofdcoach de belangrijkste persoon binnen de organisatie. Om die reden, en met een oog op de transferperiode, wilden we snel invulling geven aan deze positie. Peter was de gedroomde kandidaat, dus we zijn erg blij dat het gelukt is.”

Bosz neemt vertrouweling Rob Maas (53) en Terry Peters (36, fysiek trainer) als assistenten mee naar Eindhoven. Maas speelde in de jeugd van PSV en is een geboren Eindhovenaar, die vooral bekend is van zijn periode in de jaren negentig bij Feyenoord. Peters geldt als een autoriteit op zijn vakgebied en heeft bij Bosz bijvoorbeeld ook al in de technische staf gezeten tijdens zijn periodes bij Leverkusen en Lyon. Dat hij mee zou komen, was een voorwaarde van de nieuwe hoofdtrainer.

De verdere technische staf moet nog worden ingevuld. PSV wil daarin ook zogeheten ‘PSV-dna’ en daarbij gaat het om ervaren voetbalfunctionarissen die bijvoorbeeld de lijn naar de eigen jeugdopleiding bewaken.