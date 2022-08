PSV heeft er alle vertrouwen in na gelijkspel bij Rangers: ‘Volgende week pakken we ze’

,,We hadden moeten winnen, dus dit doet toch een beetje pijn", aldus Veerman bij RTL7 na de vermakelijke wedstrijd. ,,We nemen een goed resultaat mee, maar ik heb toch het idee dat we het eerder hadden kunnen beslissen. Het gevoel dat nu heerst is dat we ze volgende week gaan pakken.”

,,In het tweede deel van de eerste helft hadden we het wel lastig. Maar in de tweede helft hadden we ze onder druk en wisten ze totaal niet wat ze moesten doen, daar moeten we op voortborduren. De sfeer was mooi hier, het doet gewoon een beetje pijn aan je oren als ze allemaal zitten te schreeuwen. Dat willen we in Eindhoven volgende week ook.”

,,In denk dat de wedstrijd op en neer ging", zei aanvoerder Luuk de Jong. ,,Ik denk dat zij beter begonnen en daarna waren wij beter. De tweede helft begonnen wij goed door Rangers onder druk te zetten. Dan scoren ze een vrije trap en toen was het zoeken voor ons om die 2-2 te maken. Gelukkig maken we die en hebben we een goede uitgangspositie. We wilden hier met winst of een gelijkspel vertrekken om het volgende week in Eindhoven af te maken.”