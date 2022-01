PSV heeft in aanloop naar kraker tegen Ajax handen vol aan Telstar

Even, heel even leek PSV een déjà vu van het memorabele bekerduel met FC Wageningen te beleven. Zo slecht als in de 1-6 nederlaag in 1977 speelde PSV donderdag niet, maar het was wél erg matig: Telstar, de nummer 13 van de eerste divisie, was voor rust minstens zo goed. De ploeg uit Velsen-Zuid nam brutaal het initiatief tegen PSV, dat de beker serieus neemt en met een sterke ploeg startte: Mario Götze speelde bijvoorbeeld gewoon ruim een uur mee. Fodé Fofana en Joey Veerman mochten allebei voor het eerst in de basis beginnen.

Drommel in de fout

Toch waren de eerste kansen voor Telstar, in de 16de minuut werd het nog 0-1 ook. Joël Drommel verkeek zich - niet voor het eerst - op een hoekschop, tastte flink mis en zag hoe centrale verdediger Özgür Aktas met het hoofd koel raak knikte. Een domper voor de goalie.



Tot zover het FC Wageningen-scenario, want in tegenstelling tot in 1977 knokte PSV zich in de eerste helft nog terug. Met name Joey Veerman viel in positieve zin op; het was geen verrassing dat juist hij in de 33ste minuut een fijne bal gaf op Armindo Bruma, die Ronald Koeman omspeelde: 1-1. Dat was - ondanks een grote kans voor Telstar - ook de ruststand.