PSV heeft tegen Feyenoord op het veld een overtuigender verhaal nodig dan de uitleg van Marcel Brands

Podcast | ‘Arne Slot heeft de Feyenoord puzzel groten­deels gelegd’

Niet drie maar twee Nederlandse ploegen komen vanavond in actie in Europa. Feyenoord in de Europa League en AZ in de Conference League. In deze AD Voetbalpodcast blikt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka vooruit op die wedstrijden en een klein beetje naar Super Sunday. Daarnaast aandacht voor mascottegate.

15 september