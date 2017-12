PSV hoopt dat de tik een tikkie blijft

Een aantal spelers probeerde wel direct al om perspectief te creëren voor het lastige uitduel in Groningen van morgen. ,,Dat er meteen een volgende wedstrijd aankomt, is een groot voordeel", zei Daniel Schwaab. ,,We moeten ons niet van de wijs laten brengen en doorgaan waarmee we bezig waren. Dit moet een incident zijn geweest en in Groningen hebben we de kans om te bewijzen dat we veel beter kunnen dan we hier hebben laten zien."