PSV hoopt dat nieuweling Sávio ook binnen de lijnen in de voetsporen van zijn landgenoten treedt

PSV is al een jaar bezig met het inlijven van het Braziliaanse talent Sávio, vertelde technisch directeur John de Jong vorige week. Donderdag moet al dat werk dan bekroond worden, of de 18-jarige aanvaller moet naar goed Braziliaans gebruik iets later dan verwacht arriveren in Eindhoven. Een aantal van zijn voorgangers zette die trend, waarbij PSV zal hopen dat de nieuweling net zo succesvol zal worden. Nu ligt het niet aan de speler zelf, maar vooral aan de instanties die hem benodigde documenten moeten verschaffen.