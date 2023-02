PSV hoopt op Anwar El Ghazi, FC Twente heeft Ramiz Zerrouki en Robin Pröpper terug voor topper

Anwar El Ghazi maakt zondag tegen FC Twente mogelijk zijn rentree in de wedstrijdselectie van PSV. De aanvaller liep een kleine drie weken geleden in het uitduel met Feyenoord (2-2) een spierblessure op en is daarvan nagenoeg hersteld.

,,El Ghazi komt langzaam terug in de teamtraining. We gaan kijken of de zondag haalbaar is voor hem. Zo niet, dan keert hij donderdag terug in de kwartfinale van de beker tegen ADO Den Haag”, aldus trainer Ruud van Nistelrooij, die tegen Twente weer een beroep kan doen op Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder was vorige week ziek en kwam donderdag in de Europa Leaguewedstrijd tegen Sevilla (2-0) nog niet in actie. ,,Sangaré is steeds fitter aan het worden, hij heeft vandaag goed getraind.”

De mogelijke terugkeer van El Ghazi is niet onbelangrijk voor PSV. Thorgan Hazard, een andere buitenspeler, liep een week geleden een spierblessure op en speelt voorlopig niet.

Sevilla

PSV is ondanks de zege van 2-0 op Sevilla uitgeschakeld in de Europa League. De Eindhovenaren verloren in Spanje namelijk met 3-0. ,,We moeten door”, aldus Van Nistelrooij, die in de competitie met PSV een achterstand van 6 punten op koploper Feyenoord heeft. ,,Het is alweer snel zondag. We pakken de goede overwinning van gisteren wel mee richting Twente. Het staat bovenin heel dicht bij elkaar met vijf ploegen en we komen steeds dichter bij het einde. We komen nu in de fase waar het er om gaat.”

In september verloor PSV de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen FC Twente met 2-1. Van Nistelrooij: ,,We willen nu iets rechtzetten. Twente is een team dat ‘hoog’ op het veld staat en goed speelt. Het is een echte topwedstrijd voor ons. We hebben een overwinning nodig, zeker omdat het een thuiswedstrijd is voor ons.”

FC Twente mist Michal Sadilek

Volledig scherm Ramiz Zerrouki en Robin Pröpper. © Pro Shots / Ron Jonker

FC Twente-coach Ron Jans kan tegen PSV niet rekenen op Michal Sadilek. De Tsjech, oud-speler van PSV, ontbreekt vanwege een spierblessure. Wel keren aanvoerder Robin Pröpper en Ramiz Zerrouki weer terug in de wedstrijdselectie.

,,Michal heeft spierschade en dat is serieuzer dan we hadden gehoopt”, zegt Jans. ,,Hij is er een aantal weken uit.” Sadilek ontbrak vorig weekend ook al tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Bij Twente ontbreken naast Sadilek ook Daan Rots, Przemyslaw Tyton en Wout Brama. Eerder in de week werd bekend dat Mathias Kjølø uit de roulatie is door een kaakbreuk.

FC Twente verloor vorige week met 2-0 bij Go Ahead Eagles en raakte zodoende de aansluiting met koploper Feyenoord kwijt. De ploeg van Jans zag de achterstand op de Rotterdammers daardoor oplopen tot negen punten. ,,Dat was een dikke onvoldoende”, zei Jans over die wedstrijd. ,,Die wedstrijd hebben we besproken en daarna afgesloten. We moeten vooruit en zondag laten zien dat we beter kunnen dan tegen Go Ahead Eagles.”

De cijfers van de eredivisie

Goal Alert

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

