PSV houdt Bergwijn binnenboord, aanvaller verlengt tot 2023

Bergwijn stond onder meer in de belangstelling van Sevilla FC, dat rond 30 miljoen euro voor hem wilde betalen. Deze transferperiode was het sowieso druk rond de aanvaller, die tal van aanbiedingen liet lopen en bij veel clubs op een lijst van potentiële versterkingen stond. Eerder dit jaar leek een overgang naar Ajax ook mogelijk, maar Bergwijn hapte niet toe. Technisch manager John de Jong van PSV en trainer Mark van Bommel gaven al aan dat het clubstandpunt was dat Bergwijn in principe niet naar de Amsterdammers zou kunnen overstappen.