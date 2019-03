PSV houdt Ihattaren uit handen Europese top: talent tekent bij tot 2022

Linskens: Het Bernabéu stil krijgen, dat blijft je altijd bij

17:29 Het is straks 31 jaar geleden, maar oud-PSV’er Edward Linskens denkt nog regelmatig terug aan het doelpunt dat hij in 1988 tegen Real Madrid maakte. Ook nu weer, als Ajax vanavond bij de ‘Koninklijke’ op bezoek is.