PSV in 2019, zo slecht was het jaren niet

Neem de eerste helft van vorig seizoen en de reden voor dit verhaal wordt al merkwaardiger. Mark van Bommel begint zijn eerste halfjaar bij PSV met zestien zeges uit zeventien wedstrijden, goed voor 48 punten. Met de eerste helft van 2018 erbij, waarin PSV kampioen wordt, komt het puntentotaal uit op 85.



Het past in de trend van de voorgaande jaren. Sinds de komst van Phillip Cocu als hoofdtrainer klimt PSV steeds verder uit een waar dal, dat in 2013 zijn dieptepunt kent met niet meer dan 55 punten. Na een beter 2014 viert Cocu in 2015 zijn eerste landstitel in Eindhoven. Datzelfde kalenderjaar komt PSV voor het eerst sinds 2009 weer eens aan minstens tachtig punten. Dat houdt Cocu ook in de twee daaropvolgende jaren vol. Sterker nog, alleen 2006 was met liefst 95 punten een beter jaar voor PSV dan de 88 punten in 2017.