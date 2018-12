PSV in januari op trainingskamp in Qatar

Feyenoord: Brief Ajax lijkt vooral om eigen achterban tevreden te stellen

12 december Feyenoord noemt de brief die de directie van Ajax heeft gestuurd in een reactie ‘een brief voor de bühne, wellicht om de eigen achterban tevreden te stellen.’ De supportersvereniging van de Amsterdammers meldde vanochtend dat de Ajax-directie van de Amsterdammers een brief heeft gestuurd naar Feyenoord om de uitkaarten voor de Klassieker op te eisen.