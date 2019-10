PSV in Noorwegen op jacht naar tweede zege

Feyenoord aast op eerste punten in groepsfase

9:15 Feyenoord aast vanavond tijdens de tweede speelronde van de groepsfase in de Europa League op het eerste succes. De ploeg van trainer Jaap Stam treedt in de eigen Kuip aan tegen FC Porto. De Portugese ploeg leidt in poule G na de thuiszege tegen Young Boys (2-1). Feyenoord begon met een nederlaag van 1-0 bij Rangers FC. Het duel in Rotterdam begint om 18.55 uur.