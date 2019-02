‘PSV is en blijft die eeuwige grote kleine club’

Die hele soap rond Ajax-PEC Zwolle is hartstikke vermakelijk, als je veilig op een afstandje toekijkt tenminste. De Telegraaf, nooit vies van wat grote woorden om de zaken even duidelijk te maken, had het zelfs over een 'vuile oorlog'. Even opgezocht: 'De vuile oorlog is de naam die door de junta zelf gegeven werd aan de periode van staatsterrorisme door de militaire dictatuur in Argentinië van 1976 tot 1983'.

Weekendje Amsterdam

Voor wie een paar dagen op de lange latten heeft gestaan: zo stonden wij Nederlanders de afgelopen week dus tegenover elkaar. Wapengekletter overal. Persoonlijk vond ik de reactie van de voorzitter van de supportersvereniging van PEC Zwolle het mooist. Hoewel ik bij wedstrijden van PEC vooral slecht gevulde uitvakken zie, zijn volgens de beste man door de verplaatsing van de wedstrijd tegen Ajax naar de woensdag vele Zwolse gezinnen gedupeerd, omdat zij al een weekendje Amsterdam hadden geboekt.

Compromis

Zwolle was ook de enige plek in het land waar de voorbije week het foutje met de energierekening van het kabinet niet werd besproken aan tafel. Het Zwolse gezin had wel wat anders aan het hoofd. Misschien dat er nog ergens een calamiteitenfonds is waarmee de pijn van dit grote leed nog een beetje weggepoetst kan worden. En anders starten we een landelijke actie, iets met Giro 777 of zo. Ik denk trouwens dat Zwolle nog goed wegkomt met dit compromis, want er zijn er ook landen waar de bond een wedstrijd uit het programma haalt en de topclub gewoon drie punten geeft. Jaap Stam en zijn mannen wordt tenminste nog een kans gegund.

Quote Een beetje topclub met ballen had gezegd: ‘We maken er ons niet druk over en zetten Ajax op zeven punten’ Leon ten Vorde

Achtergesteld

De Zwolse boosheid kreeg natuurlijk veel minder aandacht dan de woede van PSV, dat zich op de een of andere manier ook ernstig benadeeld voelt. Ik snap dat eerlijk gezegd niet zo goed. Zo'n krampachtige reflex verwacht je ook niet van een directeur als Toon Gerbrands. Gerbrands vindt het de hoogste tijd worden dat de Nederlandse clubs eens over hun eigen schaduw stappen, maar bij het eerste dictatoriale besluit van de bond is hij net zijn trainer die zich voor de 45ste keer beklaagt bij de vierde man. Het gaat ze in Eindhoven om de procedure, roepen ze. Ik zeg: ze voelen zich weer eens achtergesteld in het zuiden. Een beetje topclub met ballen had gezegd: 'We maken er ons niet druk over, wij doen ons ding, kijken niet naar anderen, en zetten Ajax in dat weekeinde op zeven punten. Haal dat maar eens in.'