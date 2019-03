PSV jaagt op handtekeningen van Rosario, Sadílek en Malen

Een heikele kwestie is het contract van Gastón Pereiro, dat in het midden van 2020 afloopt. PSV heeft al in de tijd dat Marcel Brands nog technisch manager was meermalen (tot juni 2018) geprobeerd om dit te verlengen, maar kreeg steeds nul op het rekest. Achter de schermen trekt manager Paco Casal aan de touwtjes en hij is niet genegen om te verlengen. Dit betekent dat komende zomer een situatie kan ontstaan waarbij Pereiro door PSV verkocht moet worden om nog een transfersom te incasseren. PSV zal hem in dat geval in de etalage kunnen zetten en daarbij zullen de goede statistieken van de Uruguayaan zeker voor geïnteresseerden zorgen. De vraag is echter wat Casal in dat scenario gaat doen, aangezien ook Pereiro met een verkoop zal moeten instemmen. Momenteel heeft de Zuid-Amerikaan geen basisplek bij PSV, omdat Mohamed Ihattaren hem voorbij is gestreefd.