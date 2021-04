PSV kan bij zege op FC Groningen titelfeestje Ajax uitstellen

Video's Fans onthalen kampioen Cambuur diep in de nacht met vuurwerk

11:07 Cambuur vierde vorige week al het promotiefeest en kan nu ook het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie vieren. De ploeg van Henk de Jong won met 2-4 bij Jong AZ. Omdat nummer twee De Graafschap dankzij een late goal met 2-2 gelijkspeelde tegen Almere City, is de titel al een feit. Uitzinnige fans haalden de spelersbus diep in de nacht in met vuurwerk bij het Cambuurstadion in Leeuwarden.