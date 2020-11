PSV kan het maar één helft blijkt ook in Enschede

Door Maarten Wijffels



Ron Jans had in de rust eens naar zijn ploeg gekeken, vertelde hij na de remise tegen PSV in de lege Grolsch Veste. De trainer van FC Twente zag spelers zitten die geen poot aan de grond kregen tegen een topclub die alles afjoeg en al ruim voor had moeten staan. Maar in plaats van 1-4 of 1-5 stond het 0-1.



Jans: ,,Dus kon ik zeggen: oké, PSV was écht goed. Een ploeg met veel potentie. Maar wij hangen nog in de wedstrijd. De tweede helft ging de intensiteit bij PSV vervolgens omlaag en dat zag ik ook eerder tegen PAOK. Of zij het niet vol kunnen houden weet ik niet, ik weet wel dat wij topfit zijn. Over 90 minuten bekeken was een gelijkspel wel terecht.’’