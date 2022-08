PSV kan Ibrahim Sangaré ook nog kwijtraken: Chelsea meldt zich

Ook Nottingham Forest heeft een bod gedaan op Sangaré, maar daar wil hij niet heen. Eerder deze zomer ondertekende Sangaré een nieuw contract bij PSV, waardoor een verplichte afkoopsom van 37 miljoen euro niet meer actueel is. Chelsea wil daar mogelijk overheen gaan.



De Ivoriaan kwam in 2020 over van PSV en is één van de sterkhouders in de ploeg van Ruud van Nistelrooij. Vanavond speelde hij nog negentig minuten mee tegen FC Volendam (7-1).



Later meer.