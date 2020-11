PSV kan Willem II voor de achttiende keer op rij thuis verslaan, Thy gaat Polak achterna

Fortuna Sittard - PEC Zwolle (vrijdag 20.00 uur)

• Fortuna Sittard wacht na 7 duels (W0-G2-V5) nog op zijn eerste zege in dit seizoen. Vorig seizoen boekte Fortuna pas in de 9de speelronde zijn eerste zege (4-2 tegen Feyenoord).

• In dit seizoen heeft Fortuna als enige club in al zijn (7) wedstrijden minstens 2 goals geïncasseerd. Het clubrecord staat op 8 duels op rij: van mei tot september 1999.

• Immanuel Pherai (17 schoten) is de speler die in dit seizoen de meeste schoten loste zonder tot scoren te komen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD

ADO Den Haag - FC Twente (zaterdag 16.30 uur)

• ADO is ongeslagen in 6 thuisduels met FC Twente (W4-G2-V0). Nooit eerder noteerde de club een langere ongeslagen thuisreeks tegen Twente (ook 6 duels van 1977 tot en met 1981).

• De Hagenaars wachten nog op de eerste thuiszege in dit seizoen (W0-G1-V2). De laatste keer dat ADO geen van zijn eerste 4 thuiswedstrijden in een seizoen won, was in 2015/2016 (W0-G3-V1). Geen ploeg stond dit seizoen zo weinig minuten op voorsprong als ADO (17). Sparta volgt met slechts 28 minuten.

• Danilo is met 6 goals in 7 duels de topscorer van FC Twente dit seizoen. ADO Den Haag maakte in totaal maar 6 goals. De laatste Twente-spelers die meer dan 6 doelpunten maakten in de eerste 8 wedstrijden van een seizoen waren Marc Janko en Luuk de Jong in 2011/2012 (beide 7 goals). Het clubrecord staat op naam van Dick van Dijk (8 in 1967/1968 en 1968/1969).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD

VVV - Heracles (zaterdag 18.45 uur)

• Dit is voor VVV de eerste thuiswedstrijd in de eredivisie sinds de recordnederlaag tegen Ajax: 0-13. VVV won geen van zijn laatste 6 eredivisieduels (W0-G2-V4), nadat de seizoensouverture met 3-5 werd gewonnen bij FC Emmen. VVV maakte in de laatste

• De enige thuisoverwinning van VVV in de eredivisie dit kalenderjaar was de 1-0 zege tegen Heracles op 14 februari.

• Alleen FC Emmen (16 duels) wacht momenteel langer op een uitzege dan Heracles (13). De Almelose club pakte in 2020 de minste punten in uitduels (2) van teams. Deze punten werden behaald bij ADO (0-0 op 29 februari) en Sparta (1-1 op 25 oktober).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV-Venlo. © AD

RKC Waalwijk - Sparta (zaterdag 21.00 uur)

• Met 5 punten heeft RKC Waalwijk dit seizoen na 7 wedstrijden al net zoveel punten verzameld als vorig seizoen na 14 speelrondes (ook 5). In totaal pakte RKC vorig seizoen 15 punten.

• Kostas Lamprou (36) is dit seizoen de keeper met de meeste reddingen in de eredivisie. ADO-doelman Luuk Koopmans volgt met 31 reddingen.

• Lennart Thy is dit seizoen met 3 doelpunten de topscorer van Sparta in de eredivisie. Alle 3 de goals van Thy waren penalty’s. De laatste Sparta-speler die meer dan 3 strafschoppen benutte in een seizoen was Sjaak Polak in 2006/2007 (6, clubrecord).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

FC Utrecht - Ajax (zondag 12.15 uur)

• FC Utrecht ontvangt Ajax voor de 50ste keer in de eredivisie. Utrecht won 14 van de vorige 49 thuisduels, Ajax zegevierde 22 keer en 13 keer eindigde de ontmoeting onbeslist. FC Utrecht won 2 van de laatste 15 ontmoetingen met Ajax (W2-G6-V7), een 1-2 zege op 5 november 2017 en een 1-0 thuisoverwinning op 13 december 2015. Beide keren was Erik ten Hag de trainer van FC Utrecht.

• Thuis kunnen de Domstedelingen ongeslagen blijven in de eerste 4 duels van een seizoen in de eredivisie voor het eerst sinds 2015/2016 (W2-G2-V0).

• Ajax kan op 21 punten komen na 8 duels in de eredivisie. Dat zou het hoogste aantal zijn voor Ajax sinds 2006/2007 (ook 21). Ondanks het aantal geringe wedstrijden in 2020 (14), kan Ajax al voor de 5de keer verliezen in de eredivisie dit kalenderjaar, evenveel als in heel 2019 (35 duels).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Vitesse - FC Emmen (zondag 14.30 uur)

• Vitesse en FC Emmen ontmoeten elkaar voor de 5de keer in de eredivisie. De balans na 4 duels is in evenwicht. Beide ploegen wonnen 1 keer en het eindigde 2 keer in een gelijkspel.

• Vitesse won dit seizoen 6 van zijn 7 wedstrijden (W5-G0-V1). Alleen op 26 september op bezoek bij Ajax morsten de Arnhemmers punten (2-1 verlies). Vitesse won nog nooit 7 van zijn eerste 8 wedstrijden in een seizoen. De laatste keer dat Vitesse 7 keer won in een spanne van 8 wedstrijden was in 2015, tussen 1 februari en 28 maart (W7-G1-V0).

• Emmen kreeg als enige ploeg al 4 rode kaarten dit seizoen. Vorig seizoen pakte Emmen 4 keer rood in alle 26 wedstrijden. Geen club pakte ooit meer dan 4 rode kaarten in de eerste 7 duels van een seizoen. FC Groningen pakte in 2013/2014 5 rode kaarten in de eerste 8 duels van dat seizoen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

Feyenoord - FC Groningen (zondag 14.30 uur)

• Feyenoord is thuis al 12 wedstrijden ongeslagen tegen FC Groningen (W9-G3-V0). Van alle huidige eredivisieclubs heeft Feyenoord in eigen huis tegen geen enkele club een langere ongeslagen serie (RKC Waalwijk ook 12)

• FC Groningen won op 8 april 2007 voor het laatst uit bij Feyenoord: 0-4. Dit was de wedstrijd waarin Georginio Wijnaldum debuteerde en met 16 jaar en 148 dagen de jongste Feyenoorder in de eredivisiehistorie werd. • Alleen Ernst Happel (31 in 1969-1970) bleef ooit langer ongeslagen in de eredivisie vanaf het begin van zijn periode als trainer van Feyenoord dan Advocaat (21). Feyenoord is de enige ploeg zonder nederlaag in 2020 (W10-G4-V0).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD

SC Heerenveen - AZ (zondag 16.45 uur)

• AZ won elk van zijn laatste 4 uitduels bij Heerenveen in de eredivisie. Alleen Ajax (6 duels, 2015-lopend) won ooit minimaal 5 uitduels op rij bij Heerenveen in de eredivisie. AZ is nog ongeslagen dit seizoen na 6 wedstrijden, met 5 gelijke spelen en een overwinning. Ondanks de ongeslagen status staan de Alkmaarders 9de.

• SC Heerenveen leed dit seizoen pas 1 nederlaag (W5-G1-V1). Alleen op 18 oktober op bezoek bij Ajax (5-1) pakten de Friezen geen enkel punt. Heerenveen kan voor het eerst in de clubgeschiedenis 6 van zijn eerste 8 duels van een seizoen winnen.

• Van de 16 Heerenveen-goals dit seizoen in de eredivisie, was er bij 13 minimaal 1 van de Veermannetjes betrokken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

PSV - Willem II (zondag 20.00 uur)

• PSV is in de eredivisie liefst 31 thuisduels met Willem II ongeslagen (W29-G2-V0). De laatste thuisnederlaag tegen de Tilburgers dateert van 3 september 1983 (1-2).

• Voor Willem II is de reeks van 17 opeenvolgende uitnederlagen hun langste reeks ooit in de eredivisie.

• Willem II verzamelde 5 punten in de eerste 7 speelrondes van dit seizoen (W1-G2-V4), liefst 7 punten minder dan vorig seizoen na 7 speelronden (12). De Tricolores verloren toen op de 8ste speeldag met 2-0 van FC Utrecht De enige zege van Willem II in dit seizoen was een 4-0 thuiszege tegen Heracles Almelo op 20 september.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD