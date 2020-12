PSV komt voorlopig naast Ajax met eenvoudige zege in Waalwijk

Het leek aanvankelijk nog niet zo’n makkelijke avond te worden voor het PSV van trainer Roger Schmidt, die na 9 minuten opgelucht ademhaalde nadat Anas Tahiri de lat raakte namens RKC. PSV had het in het verleden wel vaker lastig in Waalwijk, maar de poging van Tahiri bleek dit keer geen voorbode voor een moeilijke avond in het Mandemakers Stadion.

Met dank ook aan Cody Gakpo, die via de binnenkant van de paal zijn vierde eredivisiegoal van het seizoen maakte. Vlak daarvoor verspeelde Ahmed Touba de bal zomaar aan Mario Götze, die Gakpo weer vond. Niet veel later werd het ook nog 0-2, terwijl PSV eigenlijk niet eens zo best speelde voor rust. RKC had meer doelpogingen en meer balbezit, maar het was Mohamed Ihattaren die na een klein kwartier liet zijn dat hij meer en meer de oude wordt.

Ihattaren doet het weer van afstand

De nummer 10 van PSV schoot de bal - net als vorige week tegen FC Utrecht - van buiten het strafschopgebied voorbij de doelman. Reden tot blijdschap bij Schmidt zou je zeggen, maar de coach kreeg nog een gele kaart omdat hij bleef mopperen op arbiter Kevin Blom.

Na rust begon PSV nog wel aardig, Götze was dicht bij een treffer, maar bleef het moeite houden met de hoge druk van RKC. Na een klein uur ontsnapten de Eindhovenaren aan een strafschop, Jordan Teze kreeg de bal tegen zijn hand, maar Blom vond het net te weinig.

Evenveel punten als Ajax

Even later ging de bal wel op de stip nadat Denzel Dumfries gewillig naar de grond ging in een duel met Melle Meulensteen. De aanvoerder pakte het vervroegde kerstcadeautje zelf uit: 0-3. Finn Stokkers deed in de slotfase nog wat terug, maar het was Noni Madueke die de eindstand op 1-4 bepaalde.

En dus staat PSV qua punten op gelijke hoogte met Ajax, dat zondag nog in actie komt tegen ADO. Dinsdag speelt PSV het laatste duel van het jaar, thuis tegen VVV.

