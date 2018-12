PSV krijgt sportmedisch centrum op trainingscomplex De Herdgang

Het gaat om een prestatiecentrum waar topsport en medische kennis samenkomen. Daarnaast kunnen in het gebouw op het terrein van PSV in de toekomst ook (sport)medische bedrijfskeuringen plaatsvinden. Ook wordt rekening gehouden met een voorziening voor diagnostiek voor geblesseerde breedtesporters. In het zogeheten Sports Performance Center komt de daarvoor benodigde hoogwaardige medische apparatuur, zoals een MRI-scanner, te staan. Spelers van PSV met een blessure kunnen straks op eigen grond medisch worden onderzocht. ,,We denken dat we via deze coöperatie belangrijke innovaties kunnen realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van blessurepreventie en het verbeteren van fysieke prestaties. Deze kunnen voor iedereen toepasbaar zijn", zegt Wolf van de St. Anna Zorggroep. Onder die organisatie valt onder meer het Annaziekenhuis in Geldrop en TopSupport bij het zwemstadion in Eindhoven; dat laatste centrum, gericht op sporters, blijft bestaan.