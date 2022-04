PSV-kroonjuwelen Noni Madueke en Ibrahim Sangaré staan op de radar bij Aston Villa

Noni Madueke en Ibrahim Sangaré staan voor komende zomer op de radar bij Aston Villa, dat de spelers van PSV deze week bekeek tijdens het duel met Leicester City. Manager Steven Gerrard zat tijdens de wedstrijd op de tribune en is de opties voor komend seizoen in kaart aan het brengen.

De nummer elf van de Premier League is zeker niet de enige club die naar de PSV'ers kijkt en of de Eindhovenaren komende zomer al willen verkopen, is nog geen zekerheid. Dat Cody Gakpo een stap maakt, is vrijwel zeker. Het is ook goed mogelijk dat PSV een van de andere ‘cashcows’ en sterkhouders wil behouden. Zeker Madueke is nog jong en kan zich in Eindhoven volop doorontwikkelen.

Madueke is voor Britse clubs een interessante prooi, omdat hij een zogeheten ‘home grown player’ is en dus altijd opgesteld kan worden in alle competities. Geïnteresseerde clubs willen een echte hype proberen voor te zijn en bij voorkeur zelf creëren, omdat Madueke dan enorm duur kan worden. PSV zal daar bij een eventuele verkoop ook rekening mee houden en hoog in de boom gaan zitten voor de 20-jarige aanvaller.

Afrika Cup

Sangaré maakt met zijn fysieke capaciteiten al langer indruk en was deze week in Leicester ook weer belangrijk voor PSV. Hij was een van de weinigen die op dat punt imponeerde en lijkt na dit seizoen voor PSV moeilijk te behouden. De 24-jarige middenvelder is door veel clubs gescout tijdens het toernooi om de Afrika Cup, waar hij bij Ivoorkust uitgroeide tot een van de sterkste spelers.

Wat Sangaré moet kosten, is nog niet duidelijk. Ook voor hem zal PSV een topbedrag willen ontvangen, nadat hij in 2020 voor ruim zeven miljoen euro naar Eindhoven is gekomen. Daarbij kunnen ook een aantal bonussen voor zij vorige club Toulouse hebben gezeten, waardoor het bedrag iets hoger is uitgevallen. Niettemin is Sangaré in alle opzichten een voltreffer gebleken voor PSV, dat hem al een aantal jaren op de scoutingslijsten had staan.