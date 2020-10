PSV laat Bruma op huurbasis naar Olympiakos verkassen

Het gaat niet om een verplichte optie tot koop, zegt de spelersmakelaar. Bruma hoopt bij de Champions League-deelnemer, die op zoek was naar versterking, zijn vorm terug te vinden. In Eindhoven haalde hij al een jaar niet meer het niveau waarop hij bij zijn komst werd ingeschat.



Olympiakos wil de deal de komende dagen rondmaken en moet Bruma nog wel medisch keuren. Bruma staat nog tot medio 2023 onder contract in Eindhoven.



PSV nam Bruma vorig jaar in juli voor 12 miljoen euro over van RB Leipzig, dat de Portugese international twee jaar eerder weer voor 15 miljoen euro had overgenomen van Galatasaray. Bruma kwam bij PSV tot vijf goals en zes assists in 35 wedstrijden.