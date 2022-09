PSV levert wanprestatie bij FC Twente en lijdt eerste competitienederlaag

PSV is gezakt voor de eerste serieuze test in de eredivisie: FC Twente was met 2-1 te sterk in de Grolsch Veste. Vooral in de eerste helft leek het nergens op wat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij liet zien, met twee doelpunten werd Vaclav Cerny de man van de avond.

Door Chris Ottens



De chaos was na een halfuur wel zo’n beetje compleet voor PSV in de Grolsch Veste: Joey Veerman ramde woedend een bal weg, Armando Obispo gebaarde met zijn handen dat hij wel wat meer gecoacht wilde worden door zijn medespelers. Het leek ook nergens op wat PSV de eerste helft liet zien tegen FC Twente, dat na vier niemendalletjes de eerste écht test in de competitie was.

En voor die test zakte PSV de eerste 45 minuten finaal: de ploeg van Van Nistelrooij beperkte zich tot het spelen van de lange bal, kwam amper van eigen helft en liet zien dat de defensie kwetsbaar is. Het was wachten op de 1-0, die viel na een kwartier ook van de voet van Vaclay Cerny, die de bal slecht aannam, maar alle tijd kreeg voor een herkansing.

Ibrahim Sangaré baalt na de 1-0.

Twee keer Cerny

Armando Obispo gaf te veel ruimte weg, zoals iedere wedstrijd wel een keer iemand de mist in gaat: de laatste keer dat PSV de nul hield is alweer zeventien duels (!) geleden. Het roept de vraag maar weer eens op of er niet in een verdediger geïnvesteerd had moeten worden in de transferzomer. Nu is het wel erg kwetsbaar, bleek tegen FC Twente. Want nog geen tien minuten na zijn eerste treffer maakte Vaclav Cerny de 2-0 al. Uit een afgeslagen vrije trap volleerde hij hard raak.



2-0 dus, na 24 minuten. Dat zorgde voor frustratie bij PSV, dat voor rust niet verder kwam dan een counterkans voor Cody Gakpo. In de tweede helft kwamen de Eindhovenaren wat beter voor de dag, al hield het nog niet over. Wel kreeg PSV na rust meer grip op FC Twente.

Cody Gakpo (l) in duel met Ramiz Zerrouki.

Debuut El Ghazi

Guus Til, die verder een vlakke wedstrijd speelde, bracht PSV in de 55ste minuut ook terug in de wedstrijd. Uit een afgeslagen schot van Xavi Simons caramboleerde hij de bal via twee Tukkers in het doel: 2-1. Het was direct zijn laatste actie, want Van Nistelrooij greep in met een driedubbele wissel: Anwar El Ghazi kreeg ruim een halfuur tijdens zijn debuut voor PSV.

Maar ook El Ghazi kon geen vuist maken namens PSV, dat het spelbeeld in de tweede helft wel deed kantelen, zonder echt veel kansen te krijgen. Alhoewel: in de slotfase knikte André Ramalho de bal uit een corner nog op de lat, maar ook hij scoorde niet meer. Dus bleef het bij 2-1 en leed PSV na vier overwinningen zijn eerste nederlaag in de eredivisie. Een nederlaag die aankomt.

Anwar El Ghazi kopt.

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder ons liveblog terug:

