PSV met tegengoals op schema degradant AZ in 1996/97

PSV houdt zelfs gelijke tred met ploegen die met zo’n gemiddelde onderin de ranglijst eindigden op het einde van het seizoen. In het seizoen 1996/97 bijvoorbeeld had AZ na 16 wedstrijden ook exact 20 goals tegen. De Alkmaarse club degradeerde dat jaar uit de eredivisie.



Ondertussen is PSV-keeper Jeroen Zoet wel bezig aan een goed seizoen, waarin hij zijn elftal al meerdere keren behoedde voor puntenverlies. Zoet schatte vorige week nog in dat hij ‘een punt of zes’ heeft gepakt voor de koploper. Dat was in aanloop naar de topper tegen Ajax, dat net als Groningen ook drie keer raak prikte. Databedrijf Opta becijferde dat van de laatste zeven schoten op het doel van Zoet er nu zes binnen zijn gegaan.



Overigens moesten de laatste vier eredivisiekampioenen het geen van allen hebben van een granieten verdediging. Ajax was in 2014 de laatste club die de titel won met het minste aantal goals tegen.