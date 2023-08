PSV moet blijven vrezen, Britse media trekken parallellen met vorig seizoen: ‘It's 2022 all over again’

In de Britse media is er volop aandacht voor het spektakelstuk van dinsdagavond tussen Rangers FC en PSV in de play-offs van de Champions League. PSV moet volgens de Britse kranten waken voor eenzelfde scenario als vorig jaar, toen het in eigen huis verloor van de Schotten. ‘Het toneel is nu klaar voor een almachtige ontmoeting in Nederland.’

‘Er is genoeg om over na te denken, maar Rangers mag hoop blijven houden’ schrijft de BBC. ‘Manager Michael Baele prees de aanvalskracht van PSV voorafgaand aan de wedstrijd en het leek in de eerste helft af en toe alsof er aarzeling bestond bij Rangers om de aanval te zoeken. De ploeg op Ibrox werd wat positiever na de 2-1 van Matondo. Dat ze zo snel weer de gelijkmaker moesten slikken zal pijn gedaan hebben, maar Baele weet dat zijn ploeg veel beter kan dan dit. Volgende week zullen ze dat moeten doen, maar dat is een uitdaging voor dan.’

In de Daily Record gaat het over de paralellen met vorig jaar. ‘It's 2022 all over again’, schrijft de Schotse krant. ‘Rangers zal hopen op een replica van vorig jaar na het 2-2 gelijkspel tegen PSV. Er mogen dan wel nieuwe spelers en coaches zijn bij beide ploegen, maar net als vorig jaar zal Rangers in het buitenland het karwei moeten afmaken. Het toneel is nu klaar voor een almachtige ontmoeting in Nederland, waar Rangers ongetwijfeld blij zal zijn met een 1-0 zoals de vorige keer.’

‘Ibrox galmde voor de wedstrijd van lawaai en in de ademloze openingsminuten namen de decibels toe toen Cantwell bijna profiteerde van een slappe verdediging van PSV. Even later stopte de thuisdoelman Jack Butland een schot van Lang toen de soepel bewegende bezoekers met tempo en een doel voor ogen uitbraken', schreef The Guardian.

Het Britse medium zag PSV tot twee keer toe terugkomen van een achterstand. ‘Het tempo van Matondo zorgde voor problemen bij PSV, net als zijn afwerking. Een ingrijpende actie van Rangers stelde Cantwell in staat naar voren te bewegen en Dessers te vinden, wiens briljante pass de PSV-verdediging uitschakelde, waarna Matondo de bal langs Benítez schoot. Ibrox werd echter al snel opnieuw het zwijgen opgelegd toen Luuk de Jong een kopbal binnen knikte uit een hoekschop van Bakayoko.’

Ook The Guardian had het ook over de vergelijkbare situatie van afgelopen seizoen. ‘De ploeg van Michael Beale zal komende woensdagavond in Nederland op zoek gaan naar een soortgelijk resultaat als vorig jaar, toen Rangers een 1-0 overwinning boekte in Eindhoven.’

‘Er werd veel aandacht besteed aan het feit dat Rangers en PSV veel zouden verschillen ten opzichte van vorig jaar', schrijf de Schotse krantThe Scotsman. ‘Dat de Nederlanders zich niet opnieuw zouden verkijken op Rangers. Maar opnieuw dreigde een soortgelijk gevaar toen Abdallah Sima een op het oog verloren wedstrijd voor Rangers kantelde met een openingstreffer die volledig uit de lucht kwam vallen.’

Volledig scherm Ismael Saibari werd door de BBC uitgeroepen tot man of the match. © AP

Bij The Scotsman vinden ze dat manager Beale het gelijkspel van Rangers tegen PSV als een overwinning mag beschouwen. ‘PSV had, zonder ooit de dominantie en vloeiendheid te tonen die van hen verwacht werd, ruim twee keer zoveel balbezit. Maar als het aankomt op strijdlust en passie, waren de mannen van Baele minimaal gelijkwaardig. Het vermogen van Rangers om op gelijke hoogte te blijven mag worden beschouwd als een overwinning.’

Ook was er aandacht voor de trainer van PSV. ‘Peter Bosz liet zien dat hij niet bang was door Sergiño Dest op de linkerkant van zijn verdediging te posteren, slechts twee dagen nadat hij overgekomen was van Barcelona.’ Bij de BBC werd Ismael Saibari zelfs uitgeroepen tot man van de wedstrijd. ‘Alleen al voor het overstapje waardoor hij Ibrahim Sangaré in staat stelde de gelijkmaker te scoren, verdient Saibari de prijs’, aldus het Britse medium. ‘Hij was een diamant in de modder van Ibrox.’

