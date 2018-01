PSV negeert Verbeek en gaat nagenoeg fit naar Feyenoord

Door Rik Elfrink



Veel sympathie heeft FC Twente-coach Gertjan Verbeek afgelopen weekend niet geoogst bij de technische staf van PSV. Op de door hem voor PSV bij Fox Sports spontaan bedachte term wilde trainer Phillip Cocu maandag niet ingaan. De coach van de koploper in de eredivisie vindt doorgaans dat oefenmeesters over hun eigen team dienen te oordelen en spreekt zelf zelden of nooit over de tactiek van andere teams.



Op De Herdgang besteedde hij zijn energie liever aan de voorbereiding op de bekerkraker die PSV morgen in De Kuip tegen Feyenoord afwerkt. PSV is fit uit het Twentse tweeluik met Heracles Almelo en FC Twente gekomen en mist zoals verwacht in Rotterdam alleen de Argentijnse aankoop Maximiliano Romero. Hij heeft nog een paar weken nodig om de ploeg van scorend vermogen in de voorhoede te voorzien.