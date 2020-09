PSV nog één horde verwijderd van hoofdtoernooi na eenvoudige avond in Slovenië

Schmidt had een basisplek toebedeeld aan Maxi Romero, maar de Argentijnse spits viel al snel uit. Na zes minuten leek hij zich te verstappen en kort daarna verliet hij teleurgesteld het veld. Dat kon hij nog wel op eigen kracht, maar voor Romero was de teleurstelling enorm. Voor het eerst in (bijna) drie jaar bij PSV had hij een plek aan de aftrap van het eerste elftal van PSV weten af te dwingen. Hij was vaak geblesseerd en moest ook nu het veld verlaten.



Ondanks het fysiek malheur van de Zuid-Amerikaan wist PSV het ritme vast te houden. Via Malen stond voor rust de 0-1 op het bord, na een assist van Philipp Max. De Slovenen scoorden snel tegen via Nino Kouter, die matig werd verdedigd en keeper Yvon Mvogo verschalkte. Mauro Júnior was er daarna snel bij om weer een voorsprong terug te pakken. Opnieuw was de aangever Max.



Na rust moest Mvogo nog eenmaal redding brengen. Bij de eerste aanval van de Slovenen hield hij knap de gelijkmaker uit zijn goal. Daarna liep PSV via Gakpo, Malen en opnieuw Gakpo rap weg van NS Mura, dat risico’s nam en veel te veel ruimte weggaf. Volgende week kan PSV zich daardoor in het Noorse Trondheim tegen Rosenborg BK plaatsen voor de Europa League-groepsfase.