PSV nog zonder Vinícius en Madueke, maar Zahavi lijkt klaar voor topper tegen Ajax

,,Als wij gelijkspelen, staan we nog steeds voor. Niet dat dat iets aan ons spel verandert”, zei de trainer, die vijf spelers mist. Vrijdagmiddag vertelde hij in de perszaal van het Philips Stadion dat André Ramalho, Noni Madueke, Ryan Thomas, Carlos Vinícius en Ibrahim Sangaré er om uiteenlopende redenen niet bij zijn. ,,Ajax speelt vaak met dezelfde elf spelers, dus daar moeten we ons goed op instellen. Bij ons is er achterin voor Olivier Boscagli zeker een leidersrol weggelegd, nu André er tijdelijk uit is. Hij is daar al volop mee bezig en ik denk dat hij dit verder kan uitbouwen.”

Eran Zahavi terug?

Voorin heeft PSV een aantal problemen en kan Eran Zahavi mogelijk weer starten bij PSV. ,,We moeten dat bekijken, maar het is in ieder geval belangrijk dat hij zijn rentree weer heeft gemaakt. Over de fitheid van Eran hoef ik me geen zorgen te maken. Ik weet dat hij alles in het werk heeft gesteld, maar ook echt alles. Daar hoef je bij hem nooit over in te zitten. We nemen zondag de beslissing. Eran heeft er natuurlijk een aantal maanden uitgelegen en Maxi (Romero, red.) meer dan een jaar. Fodé Fofana hebben we nu een wedstrijd de kans gegeven om te wennen en natuurlijk zijn er voor hem nog aandachtspunten. Vergeet ook niet dat hij terugkomt van een blessure. Wij geloven dat deze jongen veel aan boord heeft om voor PSV in de toekomst een hele goede spits te kunnen worden.”