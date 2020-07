PSV oefent volgende maand thuis tegen Vitesse, met duizenden toeschouwers

Met Vitesse en Willem II heeft PSV tegenstanders uit het linkerrijtje van de eredivisie en dus serieuze oefenpartners in aanloop naar de competitiestart (12 september) en Europa League-voorronde (24 september).



Eerder werd al bekend dat in het thuisduel van PSV waarschijnlijk een belangrijke test met armbandjes wordt uitgevoerd. Er zullen sowieso weer duizenden toeschouwers bij het duel aanwezig mogen zijn, maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Hierover moet burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven zich onder meer nog buigen. In het kader van de anderhalvemeter-maatregelen moet nog afstand worden gehouden, maar kinderen mogen het stadion weer in en gezinnen mogen bij elkaar zitten. Mogelijk kunnen hierdoor weer tussen de 10.000 en 15.000 mensen het Philips Stadion in.