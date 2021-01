PSV ontsnapt in Emmen door voorzetten van invaller Mauro

Zijn oogappel Mauro Júnior maakte hem op het kunstgras van Emmen alsnog blij. Dit keer hoefde de Eindhovense brigade De oude Meerdijk een keer niet met chagrijnige gezichten te verlaten. Mauro zag kort voor tijd een voorzet met wat geluk binnenvallen en was ook nog belangrijk bij de tweede treffer van PSV. Uit zijn inzet kon spits Eran Zahavi zijn vierde eredivisietreffer van het seizoen binnenkoppen. Mauro is een speler die op elke plek in het elftal de strijd aangaat, of hij nu in de basis start of niet. Hij haalt niet altijd de hoogste rapportcijfers, maar vanwege zijn doorzettingsvermogen wilde Schmidt hem in de zomer per se bij de PSV-selectie houden.



Ondanks de 2-0 overwinning sloeg heel PSV de schrik in de slotfase toch nog om het hart. Aanvoerder Denzel Dumfries viel vlak voor tijd uit en kon nog net lopend het veld af. De captain moest eerder dit seizoen in Granada ook het strijdperk verlaten en toen viel zijn blessure mee. PSV hoopt op een herhaling van dat scenario.