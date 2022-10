PSV ontvangt goed nieuws uit ziekenboeg en heeft belangrijk trio terug voor kraker

Vooral de terugkeer van Luuk de Jong is een flinke opsteker voor coach Ruud van Nistelrooij, die de laatste weken niet de beschikking had over een echte centrumspits. De laatste duels probeerde hij varianten met onder meer Xavi Simons en Guus Til in de spits. Laatstgenoemde was zondag nog tweemaal trefzeker tegen FC Utrecht. Ook Ismail Saibari stond dit seizoen al eens in de punt van de aanval. Hij kampt momenteel nog met een blessure.