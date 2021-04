PSV ontvangt Heracles

Samenvatting De Boer blij dat verplicht nummer achter de rug is: ‘Bijna an­ti-voet­bal wat zij laten zien’

31 maart Of bondscoach Frank de Boer een leuke avond had gehad in Gibraltar? ,,Nou, met zeven goals ben ik heel tevreden”, liet hij na het verplichte nummer van Oranje (0-7) in de WK-kwalificatie weten.